متابعة أخبار الحروب والأزمات في وقت تفشي فيروس كورونا

إذا كنتم ممن يتابعون الأخبارعادة ربما تلاحظون أن فيروس كورونا استحوذ على غالبية الاهتمام، حتى أن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في تقرير لها أن أكثر من خمسين في المائة من المقالات المتداولة على فيسبوك في الولايات المتحدة في الأسبوعين الماضيين كانت عن فيروس كورونا.

بينما ينشغل العالم بانتشار هذا الفيروس هناك العديد من الأحداث الجارية عالميا منها المعارك في ليبيا مثلا أو تهديد كوريا الشمالية بإيقاف الحوار مع الولايات المتحدة. هل تراجع الاهتمام بهذه الأحداث أم أن أخبار كورونا غطت على أخبار العالم بما فيها أخبار الحروب في منطقتكم؟

داليا محمد تسلط الضوء على الموضوع في هذا التقرير