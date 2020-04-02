كيف نحمي خصوصيتنا من الاختراق الالكتروني؟

شهدت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي هجوماً الكترونياً، حيث حاولت مجموعة من القراصنة اختراق الموقع الإلكتروني للمنظمة عن طريق محاولة سرقة كلمات المرور الخاصة بالموظفين، مستغلين انشغال المنظمة بمحاربة فيروس كورونا.

رئيس أمن المعلومات بمنظمة الصحة فلافيو أغيو قال إن تلك الهجمات باءت بالفشل وإن هوية القراصنة غير واضحة..

ولكن على المستوى الشخصي أيضاً، يتعرض بعض الأفراد بشكل عشوائي أو ممنهج، لاختراقات تستهدف جمع معلوماتهم أو التلصص على كاميراتهم على الأجهزة الالكترونية ..

فكيف يحدث مثل هذا الاختراق؟ خبير أمن المعلومات من البحرين محمد المَسقطي يجيب في حواره مع مها الريس.