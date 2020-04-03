"الألعاب البارالمبية" ظاهرة رياضية دولية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، تنظم مرة كل أربعة أعوام مباشرة بعد كل دورة أولمبية صيفية أو شتوية ويشارك فيها الآلاف من الرياضيين ذوي الإعاقة.

حلقة بي بي سي إكسترا تأخذكم في جولة على تاريخ هذه الألعاب، وتستضيف الحلقة أبطال رياضات من شباب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحديث عن تجاربهم مع رندة محمود، لاعبة رفع أثقال حاصلة على ميدالية الذهبية في ألعاب ريو ٢٠١٦. ونستقبل في الاستديو العدّاء البارالمبي أرز زهرالدين الذي كان يأمل بالمشاركة في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والتي تأجلت بسبب انتشار وباء فايروس كورونا.

كما تستضيف الحلقة الدكتور عبد الرزاق بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي في غرب آسيا وعضو اللجنة البارالمبية الآسيوية، لتسليط الضوء على التحديات والمواجهات التي تواجه الرياضيين من ذوي الإعاقة.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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