"المشهد" مع المعارض السوري رياض الترك

"مات الديكتاتور “هذه العبارة كانت كفيلة لإعادة "ابن العم" الى السجن مجددا، بعد أن كان قد أمضى ثمانية عشر عاما في السجن الانفرادي.

المعارض السوري رياض الترك، الملقب أيضا ب «مانديلا سوريا»، بسبب اعتقالاته المتكررة يروي ل "المشهد" كيف أمضى ثماني عشرة عاما في السجن الانفرادي، كيف تحوّلت حبات العدس إلى وسيلة استخدمها مفصل العالم الخارجي عن الواقع.

يستعيد لقاءه الأول بزوجته وأولاده بعد اثني عشر عاماً، ولحظات الإفراج عنه، والحادثة الطريفة التي حصلت في آخر يوم له في السجن.

وعن دور الرئيس الفرنسي جاك شيراك، في الضغط على الرئيس السوري حافظ الأسد ليفرج عنه.

يعود رياض الترك الى سنوات السجن والتعذيب، بسبب معارضته الوحدة بين سوريا ومصر التي قادها الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر.

ويستعيد مشاهد هروبه من سوريا، تجنبا لإعادة اعتقاله، بمساعدة "قوى صديقة". عبوره الحواجز العسكرية، والتكلفة الزهيدة المثيرة للدهشة على حدّ قول الترك التي تقاضتها هذه الحواجز.

وعن الاحتجاجات في سوريا عام ٢٠١١ يقول ل "برنامج المشهد" أنه حرّض الشارع، احتجاجا على مقتل الطفل حمزي الخطيب. ويتحدث عن الدور الأساسي لحزب الشعب الديمقراطي السوري في التظاهرات في سوريا.

كما يكشف عن تحالفات حزبه مع الإخوان المسلمين، وعن عدم التزام الإخوان بتوجهات الانتفاضة الشعبية. وعن مشاركة المناضلة السورية رزان زيتوني بهذه الاحتجاجات قبل أن تتخفى خوفا من ملاحقتها من قبل النظام.

رياض الترك معارض سوري، هو من أبرز الموقعين على "اعلان دمشق" عام ٢٠٠٥ للمطالبة ب “التغيير الديمقراطي في سوريا".

ضيف "المشهد" مع جيزال خوري

الإثنين 06 ابريل/نيسان 2020

الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش

على شاشة بي بي سي عربي