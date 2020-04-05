في يوم التوحد العالمي الموافق الثاني من نيسان أبريل من كل عام، حلقة بي بي سي إكسترا مخصصة لتسليط الضوء على هذا المرض الذي يعاني منه الملايين حول العالم.

ويقع احتفال هذا العام في خضم أزمة وبائية اجتاحت العالم، أزمة تُعرّض الأشخاص المصابين بالتوحد لخطر لا يتناسب مع وضعهم نتيجة لفيروس كورونا وتأثيره العابر للحدود والمجتمعات حول كوكب الأرض.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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