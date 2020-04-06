يعملون رغم الحظر: كيف يقون أنفسهم من "كورونا"؟

تجاوزت الوفيات التي سجلت بين العاملين في الرعاية الصحيةفي إيطاليا وهي واحدة من أكثر البلاد تضرراً من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 المائة شخص، من أصل اثنتي عشرة ألف حالة بين العاملين في هذا المجال تم تشخيصها بالفيروس بين طبيب وممرض وفني وموظفي سيارات إسعاف وموظفين صحيين آخرين.

فكيف يعمل الأطباء في الدول العربية في مواجهة الفيروس ؟ روشان الشرملوسي تحدثت الي الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة بمصر و سألته ما هي إجراءات السلامة الأساسية التي يتخذونها؟

بالإضافة إلى الأطباء هناك الكثير من المهن التي لا يزال أصحابها يضطرون إلى العمل رغم الخوف من تفشي وباء كورونا. من هؤلاء علي زكريا الذي يعمل في توصيل الطلبات للمنازل في مصر، والذي سألته روشان الشرملوسي كيف يحمي نفسه والزبائن الذين يتعامل معهم؟