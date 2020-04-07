كائنات غريبة للأكل: ما ضررها؟

بعد أن ارتبط انتشار فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19 بتناول لحوم الحيوانات البرية، أصبحت مدينة شينزين الصينية أول مدينة في البلاد تمنع بيع واستهلاك لحوم القطط والكلاب في الطعام. يأتي هذا بعد قرار السلطات الصينية منع تجارة واستهلاك الحيوانات البرية، الجدير بالذكر أنه في آسيا يتم استخدام ثلاثين مليون كلب في الغذاء سنوياً بحسب منظمة "هيومان سوسايتي انترناشونال".

والعديد من الحيوانات والحشرات قد يكون تناولها مألوفاً في بعض الثقافات ومستغرباً في ثقافات أخرى لكن ماذا عن الجانب الصحي في هذا التناول؟ وما هي الكائنات التي يمكن للإنسان أن يأكلها دون أن تضره؟ بسنت أكرم توجهت بهذا السؤال إلى د. حلمي الضوي أستاذ علم الخلية و الوراثة بكلية العلوم جامعة الازهر.

ربما تظهر أحياناً بين بلد وآخر أو بين منطقة وأخرى في نفس البلد بعض الأطباق التي تعتمد على حيوانات أو حشرات تبدو غريبة، والتجربة هي التي يمكن أن تحدد تقبل الشخص للمذاق من عدمه. لذلك سألت بسنت أكرم مجموعة مختلفة من الأشخاص عن أغرب ما تناولوه من أطعمة