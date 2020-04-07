هذه الحلقة من سينما بديلة تستكشف أحد أهم الأقسام الموازية في مهرجان برلين السينمائي، مخصص للأعمال التجريبية ووسائل التعبير البديلة: قسم Forum Expanded - أو المنتدى الممتد.

تحمل أعمال عام 2020 عنوان Part of the problem أو 'جزء من المشكلة الأكبر'.

تندرج هذه التظاهرة ضمن فعالية Forum (المنتدى) التي انطلقت عام 1970 والتي كان الهدف منها آنذاك هو تقديم طرح مغاير للأفكار التي كانت تفرضها ضروريات الحرب الباردة والمواجهة مع الخصم الشيوعي في ألمانيا المنقسمة.

اليوم، لا يزال المنتدى محتفظًا بنهجه الطليعي ويواصل الخوضَ في قضايا شائكةٍ بأشكال سردية مغايرة.

نتعرف على تكوين متعدد الوسائط شديد التجريد ولكنه يحيلنا إلى واقع معاش وملموس. عرض Half Blue للفنان اللبناني جو نعمة استخدم الصوت والإضاءة والنص المسجل للتعبير عن رد فعله حيال تجربة مأساوية تعرض لها أحد أفراد عائلته.

نتعرف أيضا على 'خريطة رقمية' للتراث المعماري الفلسطيني من خلال عمل تجريبي يحمل عنوان 'خمسون وردة، خمسون قرية '، من إعداد مركز رواق للمعمار الشعبي في الأراضي الفلسطينية.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة - روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة).

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