"دنيانا": العالم بعد الكورونا

كيف تتخيلون حياتكم عند انتهاء أزمة كورونا؟ ما هو أول شيء يخطر في بالكم؟ كيف ستخرجون من الحجر المنزلي؟ هل ستعودون الى عاداتكم اليومية؟

أمثلة كثيرة تدور في بال، الجميع، بدءا من أشكالنا مثلا : هل فعلا سيرتدي الناس بدلات من البلاستيك الشفاف بدلا من الثياب العادية؟ هل ستبقى وجوه الناس من دون تعابير مغطاة بكمامات؟

كيف ستكون أشكال البيوت والشوارع، والمدن، هل ستبقى صامتة ومملة الى الأبد من دون ضجيج؟ هل ستوضع المغاسل في كل الأمكنة؟

ماذا عن علاقات البشر مع بعضهم البعض؟ تخيلوا معنا عالم من دون عناق أو قبلات مثلا، من دون ان نصافح بعضنا البعض؟

ماذا عن الزواج والانجاب؟ والعائلات؟

ماذا عن التعليم، هل سيتوقف التلامذة، والطلاب من الذهاب الى المدارس والجامعات؟

ماذا عن السفر هل ستنتهي خدمات الملاحة الجوية والبحرية الى الأبد؟

هل سيختفي الناس عن وجه الأرض، ويستبدلون بكائنات جديدة؟

أسئلة كثيرة تدور في بال الناس حول العالم عن حياتهم ما بعد الكورونا، أفكار وهواجس منها واقعية وأخرى خيالية وكأننا نعيش فيلما من أفلام الخيال العلمي

الحجر المنزلي بسبب وباء كورونا جعل الناس يخافون على حياتهم الشخصية أكثر من أي وقت مضى، وبدأ التفكير جديا بمستقبل العالم ما بعد هذه الأزمة، والتفكير بكل ما يرتبط بسلوكيات الناس اليومية من كافة النواحي، الاجتماعية، والعاطفية، الجسدية، العقلية، الصحية، الاقتصادية والثقافية، وصولا الى الخيال العلمي.

دنيانا لهذا الأسبوع يطرح موضوع العالم ما بعد أزمة الكورونا، مع المشاهدين والمشاهدات أولا، ومع مشاركات من عدة بلدان عربية، وللأسبوع الثالث على التوالي برنامجنا يلتزم التباعد الاجتماعي في ظل أزمة كورونا ويواكب التصوير عبر تطبيق سكايب.

مشاركات دنيانا لهذا الأسبوع هبة الشوكري طبيبة من الصومال، شيماء كامل فنانة تشكيلية من مصر ،منال ممثلة وناشطة فنية من فلسطين، وغيداء الرشيدي ناشطة وباحثة في المجتمع المدني من اليمن.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش على بي بي سي عربي.

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