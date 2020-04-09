كيف يتعامل المصابون بالوسواس القهري مع انتشار كورونا؟

مع انتشار فيروس كورونا زاد التشديد على النصائح المتعلقة بالنظافة والتعقيم من غسيل الأيدي إلى تطهير الأسطح وارتداء الكمامات. هذه النصائح قد تربك من يعاني أصلاً من الوسواس القهري خاصة وأن الأطباء كانوا ينصحونه بالتخفيف من القلق.

لهذا السبب أطلق في منطقة دورست البريطانية تطبيق OCD NET، وهو تطبيق رقمي موجه لمن يعانون من الوسواس القهري لمساعدتهم على مواجهة الضغوط التي قد يتعرضون لها.

فكيف يتعامل من يعانون من الوسواس القهري مع ما يحصل حولهم بسبب انتشار فيروس كورونا؟

أحمد بخيت وهو مهندس مصري في الرابعة والثلاثين من العمر يعاني من اضطراب الوسواس القهري منذ عشرين عاماً وقد تفاقم وضعه بعد ظهور الفيروس، وقد تحدث إلى مها الريس عن معاناته.