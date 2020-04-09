كاتبة في الخامسة والتسعين تفوز بجائزة الشيخ زايد لشخصية العام

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب عن أسماء الفائزين في دورتها الرابعة عشرة، وفازت بجائزة شخصية العام الثقافية هذه السنة الأكاديمية الفلسطينية الدكتورة سلمى الخضرا الجيوسي لدورها في نشر الثقافة العربية

أنجزت الدكتورة الجيوسي عدة أعمال ذات طبيعة موسوعية خصت بها الشعر العربي الحديث والأدب الفلسطيني والحضارة الأندلسية، إلى جانب الترجمات التي قامت بها لأعمال من المسرح والشعر والأدب الشعبي بحسب ما ذكر الموقع الالكتروني لجائزة الشيخ زايد للكتاب

محمد قطب تحدث إلى الدكتورة سلمى الخضرا الجيوسي وسألها أولاً عما تمثله هذه الجائزة بالنسبة إليها