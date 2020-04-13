قصة زوجة مع الحجر الصحي: شتائم تطورت إلى عنف!

"العنف لا يقتصر على ساحات المعارك" بهذه الكلمات أكد الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية حماية السيدات اللواتي التزمن بالبقاء في بيوتهن خلال فترة الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا، داعياً الحكومات للتحرك لإيقاف العنف المنزلي.

فقد رصدت الأمم المتحدة طفرة في العنف المنزلي منذ بدء إجراءات الحجر الصحي وصفها غوتيريس بـ "المروعة"، ما دفعه إلى جعل مكافحة العنف ضد المرأة جزءا رئيساً من خطط الدول لمكافحة فيروس كورونا.

واحدة من هؤلاء النساء اللواتي يواجهن هذه المشكلة هي جيهان التي تحدث إلى آلاء نبيل عن معاناتها مع العنف المنزلي وكيف ازدادت حدته بسبب إجراءات الحجر الصحي.