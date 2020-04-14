"دنيانا": أنا لستُ فيروسا

مع انتشار وباء كورونا العالمي، أخذت العنصرية طابعا جديدا. فجّر فيروس كورونا المستجد عنصرية عالمية طالت فئات مختلفة. هل أنتَ/أنتِ مصاب/مصابة بفيروس كورونا المستجد؟ هل لديكَ/لديكِ أي من عوارض فيروس كورونا المستجد؟ هل أنتَ/أنتِ مواطن/مواطنة آسيوي/آسيوية؟ إذا أنتم عرضة للتنمر والعنصرية. الطواقم الطبية من ممرضين وممرضات نال ما نالهم أيضا من موجة التنمر والعنصرية هذه. دون أن ننسى العنصرية التي مورست على الوافدين واللاجئين والمواطنين العالقين والراغبين بالعودة إلى بلادهم.

حوادث عنصرية وتنمر عديدة سجّلت في مختلف دول العالم. هذه العنصرية وصفت أنها جردت العالم من الإنسانية.

للأسبوع الرابع على التوالي يطل برنامج "دنيانا" عبر العالم الافتراضي. تشارك في الحلقة يسرا محمد إعلامية من الكويت، غيداء الرشيدي ناشطة في المجتمع المدني من اليمن، شيماء كامل فنانة تشكيلية من مصر، وميرا صيداوي ممثلة ومخرجة من فلسطين.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت بيروت على التلفزيون.