العلاج
لماذا يتحتم الانتظار نحو عام حتى يتوصل العلماء للقاح لفيروس كورونا المستجد؟
وما الفرق بين ذلك اللقاح وبين علاجات أخرى تقول شركات إنها جُربت مع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، رغم أنها بالأساس علاجات كانت مخصصة لأمراض أخرى؟
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العلاج
لماذا يتحتم الانتظار نحو عام حتى يتوصل العلماء للقاح لفيروس كورونا المستجد؟
وما الفرق بين ذلك اللقاح وبين علاجات أخرى تقول شركات إنها جُربت مع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، رغم أنها بالأساس علاجات كانت مخصصة لأمراض أخرى؟