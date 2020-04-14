العلاج
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فيروس كورونا: لماذا يتحتم الانتظار نحو عام حتى يتوصل العلماء للقاح لفيروس كورونا المستجد؟

  • 14 أبريل/ نيسان 2020

العلاج

لماذا يتحتم الانتظار نحو عام حتى يتوصل العلماء للقاح لفيروس كورونا المستجد؟

وما الفرق بين ذلك اللقاح وبين علاجات أخرى تقول شركات إنها جُربت مع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، رغم أنها بالأساس علاجات كانت مخصصة لأمراض أخرى؟

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