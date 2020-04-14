العلاج

لماذا يتحتم الانتظار نحو عام حتى يتوصل العلماء للقاح لفيروس كورونا المستجد؟

وما الفرق بين ذلك اللقاح وبين علاجات أخرى تقول شركات إنها جُربت مع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، رغم أنها بالأساس علاجات كانت مخصصة لأمراض أخرى؟