متى ستنتهي إجراءات الإغلاق؟
رغم عدم تسجيل انحسار ملموس لوباء كورونا في الأردن، اضطُرت السلطات لتخفيف إجراءاتها من حظر شامل لجزئي.
وتختلف الصورة في الصين التي لم تخفف إجراءاتها إلا بعد انخفاض مؤشر الحالات الجديدة بشكل لافت.
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متى ستنتهي إجراءات الإغلاق؟
رغم عدم تسجيل انحسار ملموس لوباء كورونا في الأردن، اضطُرت السلطات لتخفيف إجراءاتها من حظر شامل لجزئي.
وتختلف الصورة في الصين التي لم تخفف إجراءاتها إلا بعد انخفاض مؤشر الحالات الجديدة بشكل لافت.