المناعة

يحذر الأطباء الأصحاء بتناول عقاقير لتحفيز الجهاز المناعي استعدادا لفيروس كورونا، ويطالبون بأن يحصل غير المصابين على المواد المعززة للمناعة من مصادر طبيعية كالخضروات والفاكهة.

فكيف نعزز مناعتنا استعدادا لهجمة كورونا المستجد؟