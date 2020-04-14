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فيروس كورونا: الإغلاق

  • 14 أبريل/ نيسان 2020

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في محاولة لاحتواء الفيروس، تلجأ الدول لإغلاق المؤسسات. فلأي مدى يمكن أن يساعد ذلك على احتواء وباء كورونا العالمي؟

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