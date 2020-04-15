كورونا في مناطق الصراع
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كورونا في مناطق الصراع

  • 15 أبريل/ نيسان 2020

كورونا في مناطق الصراع.

إدلب، طرابلس وصنعاء، مناطق منهكة من معارك وصراعات مستمرة تجد نفسها الان في حرب جديدة ضد وباء قاتل.

وفي ظل قطاعات صحية تعاني، ونقص كبير في المعدات الوقائية، كيف يواجه مواطنو تلك المناطق الوباء التنفسي؟

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