كورونا في مناطق الصراع.
إدلب، طرابلس وصنعاء، مناطق منهكة من معارك وصراعات مستمرة تجد نفسها الان في حرب جديدة ضد وباء قاتل.
وفي ظل قطاعات صحية تعاني، ونقص كبير في المعدات الوقائية، كيف يواجه مواطنو تلك المناطق الوباء التنفسي؟
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كورونا في مناطق الصراع.
إدلب، طرابلس وصنعاء، مناطق منهكة من معارك وصراعات مستمرة تجد نفسها الان في حرب جديدة ضد وباء قاتل.
وفي ظل قطاعات صحية تعاني، ونقص كبير في المعدات الوقائية، كيف يواجه مواطنو تلك المناطق الوباء التنفسي؟