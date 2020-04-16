كيف تعامل اليمنيون مع سيول بلادهم؟
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كيف تعامل اليمنيون مع سيول بلادهم؟

  • 16 أبريل/ نيسان 2020

سيول عارمة تضرب صنعاء ومأرب وتجرف معها المحال والأشخاص وتخلف دمارا كبيرا.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

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