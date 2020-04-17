الصحافيون وتغطية أخبار كورونا في ظل التباعد الاجتماعي

في ظل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية الاحترازية، كيف يواصل الصحافيون تقديم خدماتهم إلى الجمهور؟