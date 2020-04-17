الصحافيون وتغطية أخبار كورونا في ظل التباعد الاجتماعي
في ظل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية الاحترازية، كيف يواصل الصحافيون تقديم خدماتهم إلى الجمهور؟
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الصحافيون وتغطية أخبار كورونا في ظل التباعد الاجتماعي
في ظل تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية الاحترازية، كيف يواصل الصحافيون تقديم خدماتهم إلى الجمهور؟