"بلا قيود " مع فيصل محمد صالح وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية

قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة السودانية إن اتخاذ قرار الحظر الشامل تأخر نسبيا لوجود أعداد كبيرة ممن يعملون في القطاع غير المنظم كالمهن الهامشية حسب تعبيره.

وأضاف صالح، أنّ السلطات السودانية تلقت ما يغطى حاجتها المالية للتعامل مع جائحة كورونا وإن لم تصل بعض تلك المبالغ بعد.

وأوضح صالح أن الاتحاد الأوروبي سيقدم ثمانين مليون يورو ومساعدات اخرى جاءت من بعض الدول و بنك التنمية الإسلامي في جدة بجانب وعود جادة منتظرة من جهات دولية.

وذكر صالح أن المتطلبات العاجلة يتم توفيرها بمساعدات من مصادر مختلفة وبمجهودات محلية.

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