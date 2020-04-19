أي علاقة بين الديمقراطية والديكتاتورية وتفشي فيروس كورونا؟
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فيروس كورونا: أي علاقة بين الديمقراطية والديكتاتورية وتفشي الوباء؟

  • 19 أبريل/ نيسان 2020

أي علاقة بين الديمقراطية والديكتاتورية وتفشي فيروس كورونا؟

طبيعة الأنظمة السياسة وشكل الحكم فيها، يربط البعض بينها وبين قدرة الدول على الحد من انتشار فيروس كورونا، ما مدى واقعية هذه الفرضية؟

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