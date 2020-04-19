أي علاقة بين الديمقراطية والديكتاتورية وتفشي فيروس كورونا؟
طبيعة الأنظمة السياسة وشكل الحكم فيها، يربط البعض بينها وبين قدرة الدول على الحد من انتشار فيروس كورونا، ما مدى واقعية هذه الفرضية؟
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أي علاقة بين الديمقراطية والديكتاتورية وتفشي فيروس كورونا؟
طبيعة الأنظمة السياسة وشكل الحكم فيها، يربط البعض بينها وبين قدرة الدول على الحد من انتشار فيروس كورونا، ما مدى واقعية هذه الفرضية؟