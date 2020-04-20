تطبيقات تخفف من العزلة في زمن الفيروس

واقع جديد فرضته إجراءات الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا والذي أثر على العديد من نواحي الحياة من ضمنها مثلا أن الملايين حول العالم معزولون في بيوتهم ويبحثون عن وسائل التسلية ، فقد يلجأ البعض منهم لتطبيقات مثل ذلك الذي أعلنت عنه شركة فيسبوك مؤخرا لبث مباشر لألعاب الفيديو ، أما في بريطانيا يستعد البرلمان للعودة من عطلة عيد الفصح ولكن بشكل مختلف حيث سيتم عقد الجلسات الكترونيا عن طريق الإنترنت للمرة الأولى في تاريخ البرلمان الممتد عبر سبعة قرون .. فيبدو أن هذه الفترة هي الأنسب لإطلاق تطبيقات جديدة سواء لأغراض العمل أو التسلية .

لكن ماذا عن ما بعد العمل؟

هاني محسن شاب من مصر يعمل في مجال الدعاية والإعلان ، اعتاد الجلوس يوميا مع مجموعة من اصدقائه في احد مقاهي القاهرة ـ وهو أمر لم يعد متاحا الآن بسبب حظر التجوال وإغلاق المقاهي في مصر، لكنه وجد ضالته في تطبيق هاوس بارتي.

وحول تأثير انتشار فيروس كورونا على نمو تطبيقات بعينها سأل عبد الله شحاتة، مصطفى البرماوي خبير اقتصاديات التقنية.