الاستحقاقات السياسية وسط التباعد الاجتماعي
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فيروس كورونا: الاستحقاقات السياسية وسط التباعد الاجتماعي

  • 20 أبريل/ نيسان 2020

الاستحقاقات السياسية وسط التباعد الاجتماعي

دول أجرت انتخاباتها التشريعية وأخرى أجلتها منعا للتجمعات.

كيف تتم الانتخابات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وما هو مصير الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

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