إمكانية عودة المدارس في ظل انتشار وباء كورونا

خلصت دراسة لجامعة يونيفرستي كوليدج لندن، إلى أنه لا تأثير لإغلاق المدارس على انتشار فيروس كورونا، إلى أي مدى يمكن أن يدفع ذلك الحكومات إلى استئناف العملية التعليمية من المدارس مع وضع إجراءات صحية متشددة وما طبيعة هذه الإجراءات؟
فيروس كورونا: إمكانية عودة المدارس
- 21 أبريل/ نيسان 2020
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