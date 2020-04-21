هل الشراء أكثر من الحاجة يعزز الشعور بالأمان؟

حالياً وبعد خفوت عملية الشراء المذعور كما وصفها علماء النفس، بدأت مجموعة من العلماء من أخصائي علم النفس في Queensland بدراسة تحاول أن تفهم الدوافع وراء ما حصل.

بعض العلماء رأوا أن ما يحصل هو محاولة من البعض للتخلص من الشعور بالقلق عن طريق ملء الأرفف في مطابخهم بالطعام في محاولة منهم للسيطرة على محيطهم في ظل انهيار كل شيء حولهم وهذا يعني تكديس المواد طويلة الأمد ومستحضرات التنظيف.

الشراء بسبب الذعر لا نراه فقط في أوقات الأزمات بل قد نراه أيضا قبل المواسم مثل موسم رمضان.

فهل أنتم ممن يشترون أشياء أكثر من حاجتهم؟ بسنت أكرم توجهت بهذا السؤال إلى بعض مستمعينا وعادت بالإجابات التالية