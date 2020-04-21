ووهان: الحياة تحت الإغلاق التام

ينتشر فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حيث تسعى الحكومات لاحتوائه. بدأ تفشي المرض في مدينة ووهان الصينية، التي تم إغلاقها منذ أواخر يناير/ كانون الثاني. تمكن اثنين من صانعي الأفلام من الحصول على تصريح للتصوير داخل المدينة. يروي هذا الفيلم قصة الحياة تحت الإغلاق ويأخذ المشاهد من الشوارع المهجورة إلى منازل الذين يكافحون الفيروس.