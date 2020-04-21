وجد صوفي: رحلة داخل مصر الروحية

يلقي فيلم بي بي سي العربية "وجد صوفي" الضوء على الأهمية الاجتماعية والروحية لمهرجانات المولد ومكانتها اليوم ضمن الثقافة المصرية والإسلامية.

الشيخ ناصر خواتم ، مزارع ومتعبد صوفي ، يأخذنا في رحلة من منزله في سوهاج إلى الاحتفال البهيج الذي يستمر لمدة أربعة أيام احتفالا بالشيخ الصوفي سيدي عبد الرحيم القنائي في قنا، وهو أحد احتفالات المولد (المهرجانات الصوفية) التي يزورها كل عام.

يحضر الشيخ ناصر الاحتفال بغرض التجمع مع الأصدقاء على الطريق وعلى أمل تلقي الرسائل الشخصية والأوامر والبركات من الشيخ. يهب نفسه إلى المولد دون أية توقعات - على حد تعبيره، "يمكنك العثور على أي شيء تبحث عنه (هناك) طالما كنت على الطريق الصحيح".