من يحقق الثراء من الحشيش المغربي؟

تعتبر زراعة القنب المخدر مصدر رزق لنحو مليون شخص في المغرب، على الرغم من أن زراعته غير قانونية.

وتفيد الاحصائيات بأن أربعين ألف مزارع مطلوب القبض عليهم مما يدفع بعضهم إلى دفع رشاوى من دخلهم الضئيل الذي لا يتعدى مائة دولار في الشهر.

وفي مياه البحر المتوسط، تقوم السلطات الإسبانية بمطاردات على مدار الساعة ضد مهربي الحشيش الذين ينجحون في تهريب مئات الأطنان من المخدر إلى أوروبا.

وتعد العاصمة الهولندية امستردام المقصد الرئيسي لمخدر الحشيش، فهناك توجد قوانين تشرع تدخينه، على الرغم من أن استيراده غير قانوني.

ويستغل بعض العصابات الإجرامية الاتجار في الحشيش، ويقدر حجم عائداته بمئات ملايين اليورو، لتهريب أنواع أخرى من المخدرات مثل الكوكايين إضافة إلى أنشطة أخرى غير مشروعة مثل تهريب البشر وغسيل الأموال.

يستكشف مراسلنا معاناة زارعي نبتة الحشيش وكيف يتضاعف سعر المحصول بعد تهريبه ووصوله إلى متعاطيه في أوروبا.