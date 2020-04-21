البحرين: كسر الصمت

في هذا الوثائقي الحصري، تستقصي بي بي سي نيوز عربي مزاعم بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين جرت على خلفية سباق فورميولا 1 للسيارات.

في أول حديث لها أمام الكاميرا، أخبرت امرأة بي بي سي بتعرضها للتعذيب والاغتصاب في مجمع أمني إثر احتجاجها على إقامة سباق الجائزة الكبرى في2017. وترفض الحكومة البحرينية هذه الادعاءات.

كما يحقق الوثائقي أيضاً في ما إذا كانت بريطانيا والولايات المتحدة متواطئتان في انتهاكات النظام البحريني المزعومة لحقوق الإنسان، من خلال تقديم التدريب والتمويل لقوات الأمن البحرينية.

نحذر من أن التقرير يحتوي على بعض من تفاصيل العنف الجنسي.