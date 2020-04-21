عبد الكريم سلوادي، المعروف أيضًا باسم "فخر فلسطين"، هو بطل عالمي في فنون القتال المختلطة. بعد أن أصبح واحدًا من أوائل اللاعبين الفلسطينيين الحائزين على لقب بطولة الوزن الخفيف في عام 2018، تتمثل الان مهمته في الدفاع عن اللقب. ولكن من أجل القيام بذلك، يجب عليه مواجهة منافس قوي من البرازيل. على مدار شهرين من الاستعداد لهذه المباراة، تابعنا سلوادي في معسكرات التدريب المكثفة في تكساس، ثم سافرنا معه مرة أخرى إلى الشرق الأوسط حيث التقى مع أسرته قبل التنافس في واحدة من أكثر المعارك تحديا في حياته المهنية.