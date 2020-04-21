شرطي بغداد: محاربة الجريمة في شوارع المدينة الأكثر خطورة في العراق
- 21 أبريل/ نيسان 2020
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لسنوات ، شابت سمعة الشرطة العراقية مزاعم فساد حيث تشير بعض التقارير إلى أن ثلث الأسر العراقية تعتقد بأن الشرطة فاسدة. ولكن هناك جهوداً لاستعادة ثقة الشعب في قوات الشرطةلأول مرة سمحت شرطة بغداد لفريق من بي بي سي عربي بمرافقتها وتصويرها وقائدها الرائد عزيز ناصر