صيّاد الكنوز: العملات المفقودة من حقبة الإسكندر الأكبر

  • 21 أبريل/ نيسان 2020

تحقّق بي بي سي عربي في اختفاء عدد من أندر العملات في العالم بعد اكتشافها على شواطئ غزّة من قبل صيّادي الأسماك، وتكشف عن مدى صعوبة تتبّع تاريخ العملات القديمة. هذه القصّة تأخذك في رحلةٍ للبحث عن كنز من إمبراطوريّة الإسكندر الأكبر إلى الأراضي الفلسطينيّة فغرف المزادات في لندن.

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