صيّاد الكنوز: العملات المفقودة من حقبة الإسكندر الأكبر

تحقّق بي بي سي عربي في اختفاء عدد من أندر العملات في العالم بعد اكتشافها على شواطئ غزّة من قبل صيّادي الأسماك، وتكشف عن مدى صعوبة تتبّع تاريخ العملات القديمة. هذه القصّة تأخذك في رحلةٍ للبحث عن كنز من إمبراطوريّة الإسكندر الأكبر إلى الأراضي الفلسطينيّة فغرف المزادات في لندن.