تجارة الجنس السرية في العراق

تحقيق استقصائي سري لبي بي سي نيوز عربي تم تصويره في بغداد وكربلاء، يكشف عن عالم سري من الاستغلال الجنسي للأطفال والنساء. يقوم بعض رجال الدين المسلمين باستدراج الفتيات الضعيفات والمتاجرة بهن جنسياً مستخدمين ممارسة مثيرة للجدل ولا يسمح بها القانون العراقي هي "زواج المتعة" الذي يسمح للرجل بدفع أجر مقابل زوجة مؤقتة ولكن يستخدمه بعض رجال الدين لاستغلال النساء والأطفال مقابل أجر من المال.

مراسلة بي بي سي عربي نوال المقحفي تستمع إلى شهادات من فتيات ونساء مستضعفات، استدرجن لعقد زيجات متعة، أحياناً بمساعدة رجال دين. يُظهر التصوير السري كيف يمكن استغلال هذه الممارسة ويكشف عن رجل دين يعقد زواج متعة مع فتاة يعتقد أنها تبلغ من العمر 13 عاماً فقط.