"دنيانا": الفن في زمن الكورونا

تسبب تفشي وباء كورونا العالمي في إيقاف الحياة الفنية والثقافية في العالم أجمع. حفلات موسيقية بالجملة ألغيت، مهرجانات عالمية توقفت برامجها، ومسرحيات أغلقت ستائرها إلى أجلٍ غير مسمى.

بعض الفنانين والعاملين في الحقل الثقافي وجدوا من منصات التواصل الإجتماعي سبيلا لمتابعة نشاطهم الفني والثقافي. اختار بعضهم خوض تجربة البث المباشر عبر فيسبوك مثلا وتطبيقات أخرى أصبحت هي الحل الوحيد.

في "دنيانا" هذا الأسبوع نناقش مستقبل الفنون في ظل هذا الوباء العالمي. هل يمكن أن تتحول هذه الفنون إلى العالم الإفتراضي؟ ولكن ماذا عن الفنون التي تطلب احتكاكا مباشرا مع الجمهور كالمسرح مثلا؟ رائدة طه، مخرجة وممثلة مسرحية من فلسطين وحنان الحاج علي مخرجة وممثلة مسرحية من لبنان اتفقتا على أن المسرح فن قائم على العلاقة المباشرة بين الممثل والجمهور وبالتالي فإنه من الصعب جدا أن يتحول إلى العالم الافتراضي.

تجارب فنية وثقافية عدة أصبحت متاحة اليوم أمام جمهور وسائل التواصل الإجتماعي. ربما هي فرصة جيدة للعديد من الأشخاص للانخراط في الحياة الثقافية والفنية التي لم تكن متاحة لهم من قبل إما بسبب ضيق الوقت وضغوطات الحياة أو بسبب الظروف الاقتصادية.

تشارك في الحلقة رائدة طه، مخرجة وممثلة مسرحية من فلسطين، حنان الحاج علي مخرجة وممثلة مسرحية من لبنان، شيماء كامل فنانة تشكيلية من مصر وغيداء الرشيدي ناشطة في المجتمع المدني من اليمن.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بتوقيت جرينيتش.