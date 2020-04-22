غرفة أخبار كورونا: قدرة الفيروس على التحور وسرعة الوصول إلى لقاح

قدرة الفيروس على التحور وسرعة الوصول إلى لقاح
ما مدى قدرة الفيروس على التحور؟
وفي حالة حدوثهذا الأمر كيف يؤثر ذلك على سرعة الوصول إلى لقاح؟
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هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
قدرة الفيروس على التحور وسرعة الوصول إلى لقاح
ما مدى قدرة الفيروس على التحور؟
وفي حالة حدوثهذا الأمر كيف يؤثر ذلك على سرعة الوصول إلى لقاح؟