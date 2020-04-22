غرفة أخبار كورونا: قدرة الفيروس على التحور وسرعة الوصول إلى لقاح

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فيروس كورونا: قدرة الفيروس على التحور وسرعة الوصول إلى لقاح

  • 22 أبريل/ نيسان 2020

قدرة الفيروس على التحور وسرعة الوصول إلى لقاح

ما مدى قدرة الفيروس على التحور؟

وفي حالة حدوثهذا الأمر كيف يؤثر ذلك على سرعة الوصول إلى لقاح؟

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