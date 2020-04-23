يحل شهر رمضان هذا العام بالتزامن مع تفشي وباء كورونا، وبينما يستعد 1.8 مليار مسلم للاحتفال بالشهر، أثير جدل؛ كيف يؤثر الصوم على مناعتك؟ وكيف تؤدي الشعائر الرمضانية وسط الطوارئ الصحية؟