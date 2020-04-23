كيف يؤثر الصوم على مناعتك؟
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فيروس كورونا: كيف يؤثر الصوم على مناعتك؟

  • 23 أبريل/ نيسان 2020

يحل شهر رمضان هذا العام بالتزامن مع تفشي وباء كورونا، وبينما يستعد 1.8 مليار مسلم للاحتفال بالشهر، أثير جدل؛ كيف يؤثر الصوم على مناعتك؟ وكيف تؤدي الشعائر الرمضانية وسط الطوارئ الصحية؟

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