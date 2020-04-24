هل تأثرت تحضيرات رمضان بانتشار كورونا؟

كانت العائلات تسارع للتحضير لشهر رمضان قبل بدايته بأيام، عن طريق شراء المواد الغذائية وترتيب البيوت استعداداً لاستقبال الضيوف مع اختلاف العادات والتقاليد بين بلد واّخر. فكيف هو الحال هذا العام في الجزائر في ظل اجراءات الحجر الصحي المطبقة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا؟ بلال براهمية مراسل إكسترا في الجزائر أعد لنا التقرير التالي.