"بلا قيود" مع أحمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط إنهم على ثقة وعلى يقين بأن الدعم السخي الذي ظلت تقدمه الولايات المتحدة سيستمر رغم الشد والجذب الذي شاب علاقة الطرفين مؤخرا.

وأضاف المنظري أنّ منظمة الصحة العالمية تعمل على مختلف المستويات لتقليل تأثير قرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بوقف الدعم عنها.

وأوضح المنظري أنّ المنظمة تجري محادثات مع المختصين بالأمر في الولايات المتحدة ومع الداعمين لتغطية اي عجز قد تواجهه.

وفي جانب آخر، أشار المنظري إلى تأكيد المنظمة على ضرورة أن تكون الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدول لحماية مواطنيها من فيروس كورونا، قائمة على تحليل منطقي وعلمي داخل كل دولة مع مراعاة جوانب اقتصادية واجتماعية ونفسية حسب تعبيره.

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