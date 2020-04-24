كيف تقضي اليوم الأول من رمضان في زمن الكورونا؟

على الرغم من الإغلاق ومنع التجمع يمكنك تمضية اليوم الأول من رمضان بطرق مختلفة، فتحافظ على الروابط العائلية وتقيم الشعائر مع الالتزام بالإجراءات الوقائية في بلدك.