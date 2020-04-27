موائد رمضان في ظل الحجر المنزلي

في هذا العام وفي ظل انتشار فيروس كورونا أصدر مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي في الشرق الاوسط مجموعة من التوصيات المتعلقة بالنظام الغذائي في رمضان، يتضمن عدة نصائح للعناصر الغذائية والسوائل المطلوبة مع التشديد على أهمية إجراءات التباعد الاجتماعي في هذه الفترة أيضا التي عادة ما كانت تشهد تجمعات عائلية.

إذا كانت التجمعات قد قلت هذا العام بفعل الظروف الناتجة عن وباء كورونا، فإن بعض الأطعمة لا يمكن التنازل عنها في رمضان على بعض الموائد العربية. نتعرف على أبرز هذه الأطباق التي جمعتها لنا بسنت أكرم من مجموعة من مستمعينا.

كما تحدثت روشان الشرملسي إلى الأختين آلاء وأية عصام الجارحي وهما مدونتي طعام من مصر للتعرف على أساليب الإبداع في الطهي في ظل التعقيدات وسألتهما كيف يختلف إعداد الطعام للصفحة عن حياتهما اليومية؟