من يتولى طهي وإعداد موائد رمضان؟

موائد الإفطار في رمضان لها طقوسها الخاصة وربما يمثل تحضير الأصناف المختلفة والمتعددة يومياً عبئاً على النساء، لذلك بدأ شابان سوريان تحدياً خاصاً بالطبخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع بداية شهر الصيام. هذا التحدي يتمثل في أن يقوم الشباب بإعداد أو طبخ طبق يومياً طوال شهر رمضان لكسر الصورة النمطية القائلة بأن النساء في المنزل هن من يجب أن يقمن بالطبخ لبقية العائلة. وأيضا للمساعدة في تخفيف أعباء تحضير الموائد في رمضان في ظل العزل المنزلي الذي جعل بعض الرجال يكتشفون مواهبهم في إعداد الطعام في العديد من الدول العربية ومن بينها العراق.

فهل نجح الرجل في هذه المهمة ؟ لنتعرف على الإجابة من هذا التقرير الذي أعده مراسل بي بي سي إكسترا في العراق أحمد فاضل.