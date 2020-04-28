"دنيانا" العنف في زمن الكورونا

"العنف في زمن الكورونا"

"بدل أن يضربني ساعة في اليوم بات يضربني ٢٤ ساعة" هذه واحدة من عينات العنف المنزلي على المرأة والتي ارتفعت وتيرتها منذ بداية الحجر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

ف"الحجر المنزلي" مصطلح يشير الى التزام الناس منازلها وعدم الاختلاط بالخارج لتجنب انتشار الوباء وانتقال العدوى. ولكن الحجر المنزلي الذي ترافق مع اجراءات الاقفال العام ومنع التجول في غالبية الدول ، حول بعض المنازل الى مساحات رعب وخوف للمرأة أو بمثابة سجن أو "حجز" بفعل ارتفاع العنف والاعتداء الجسدي والنفسي، كل هذه الحالات وغيرها تعيشها الكثير من النساء اليوم، وتبقى هذه الحالات طي الكتمان، بسبب الخوف من المجتمع والناس والعادات، وحرمة وأسرار المنزل، هذا عدا عن كون صيغة التبليغ عن حالات العنف ليست متوفرة في الكثير من البلدان .

بين الخوف من الكورونا أو الخوف من العنف المنزلي أيهما أخطر على النساء اليوم؟

حلقة "دنيانا" تطرح قضية "العنف المنزلي في زمن الكورونا” مع مشاركات من دول عربية مختلفة.

مشاركات "دنيانا" اليوم هن: هبة الشوكري طبيبةٌ من الصومال، ميرا صيداوي ممثلةٌ ومخرجة من فلسطين، رؤى الصغير كاتبةٌ وناشطة نسوية من تونس ومنال خضر ممثلة وناشطة ثقافية من فلسطين