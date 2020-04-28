تأثير الإجراءات الاحترازية على أصحاب المهن المتربطة برمضان
مهن تأثرت وأخرى غيرت من نفسها لتتماشى مع الظروف الراهنة.فأصبح المسحراتي يقدم نصائح للأطفال للوقاية من كورونا...
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تأثير الإجراءات الاحترازية على أصحاب المهن المتربطة برمضان
مهن تأثرت وأخرى غيرت من نفسها لتتماشى مع الظروف الراهنة.فأصبح المسحراتي يقدم نصائح للأطفال للوقاية من كورونا...