كيف تتسوق أو تتسلم مشترياتك بشكل آمن؟
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فيروس كورونا: كيف تتسوق أو تتسلم مشترياتك بشكل آمن؟

  • 28 أبريل/ نيسان 2020

كيف تتسوق أو تتسلم مشترياتك بشكل آمن؟

في شهر رمضان يزداد إقبال الناس على الأسواق لشراء مستلزمات وأغراض ضرورية، فكيف يمكن أن نتسوق بطريقة آمنة تقي من الإصابة فيروس كورونا؟

للاستماع الى الحلقات السابقة يمكنكم زيارة صفحة "غرفة أخبار كورونا" هنا.

مواضيع ذات صلة