كيف تتسوق أو تتسلم مشترياتك بشكل آمن؟

في شهر رمضان يزداد إقبال الناس على الأسواق لشراء مستلزمات وأغراض ضرورية، فكيف يمكن أن نتسوق بطريقة آمنة تقي من الإصابة فيروس كورونا؟

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