هل العمل من المنزل يُحسن إنتاجية الموظف؟

رفعت العديد من حكومات العالم شعار"ابقوا في بيوتكم" على مدار أسابيع كجزء من إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا. تلك الإجراءات التي أدت إلى اضطرار الملايين حول العالم لأداء أعمالهم من البيوت إذا كانت ظروف عملهم تسمح بذلك.

الأردن الذي يستعد لرفع القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب انتشار فيروس كورونا انطلاقا من الأربعاء المقبل، كان قد سمح مؤخرا لعدد من القطاعات بالعودة إلى العمل لكن بحجم عمالة لا يتجاوز الثلاثين بالمئة. هذا الأمر دفع المئات من الشركات إلى تعويض نقص العمالة لديها بتحويل عمل آلاف الموظفين إلى المنازل خاصة تلك الشركات التي لا يحتم عملها التواجد في مركز العمل.

تجربة العمل من المنزل ربما تكون جديدة على الكثير من الموظفين وأصحاب الأعمال، المزيد في تقرير مراسل إكسترا في الأردن محمد عدنان.