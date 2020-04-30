" بلا قيود " مع سميرة مرعي وزيرة الصحة التونسية السابقة

قالت الدكتورة سميرة مرعى وزيرة الصحة التونسية السابقة إنّ لجنة طبية تونسية أقرت استخدام كلوروكين لعلاج مرض كورونا ولكن تحت إشراف طبي وهو ما ظلت تطالب به حسب تعبيرها.

وأوضحت سميرة مرعي أنّ بلادها تتابع كل الاختبارات التي يخضع لها الدواء في البلدان المختلفة وأنّ الدراسات الأولية تشجع على استخدامه خاصة في بداية الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت سميرة مرعي أنّ كلوروكين لا يكون مجديا بعد وصول المريض الى مرحلة العناية المركزة.

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