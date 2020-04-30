" بلا قيود " مع سميرة مرعي وزيرة الصحة التونسية السابقة
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سميرة مرعي: الدراسات الأولية تشجع على استخدام كلوروكين لعلاج كورونا

  • 30 أبريل/ نيسان 2020

قالت الدكتورة سميرة مرعى وزيرة الصحة التونسية السابقة إنّ لجنة طبية تونسية أقرت استخدام كلوروكين لعلاج مرض كورونا ولكن تحت إشراف طبي وهو ما ظلت تطالب به حسب تعبيرها.

وأوضحت سميرة مرعي أنّ بلادها تتابع كل الاختبارات التي يخضع لها الدواء في البلدان المختلفة وأنّ الدراسات الأولية تشجع على استخدامه خاصة في بداية الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت سميرة مرعي أنّ كلوروكين لا يكون مجديا بعد وصول المريض الى مرحلة العناية المركزة.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي

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