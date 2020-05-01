"دنيانا" مهرجان الكورونا

"عم تخطر ع بالي بالحجر الصحي" أو "نصحانة خمسة كيلو هذا شيئ مش قليلُ يا حبيبي"، "ما تخافوش من الوضع الحالي حتى الجلوس في الدار عندو مالي “كل هذه العبارات ما هي الا كلمات بسيطة من واقع الحال لأغان، كتبت ولحنت استجابة مع وباء كورونا المستجد. أغان توصِّفُ وضع الناس، أحوالهم النفسية، الجسدية وكذلك العاطفية وهم ملتزمون الحجر الصحي، بدءا من الأكل، الى زيادة الوزن، الحالة العاطفية، وصولا الى أشكال البشر وكل ما يتعلق بيومياتهم في زمن الكورونا .

تجربة الغناء للحجر الصحي، ما هي الا نوع من بلسمة الجراح والتخفيف من وطأة الحجر وقساوته، ومما لا شك فيه أن البعض وجدها فرصة للابتكار والابداع وتلوين حياة الناس بقصص إيجابية بسيطة، لكسر الملل وبث الأمل.

أغاني الكورونا عبرت عن حال الجميع في حجرهم الصحي، وكذلك عن حال الفنانين الذين يعيشون مرارة الوباء مثلهم مثل أي شخص آخر.

حلقة "دنيانا" عن "الأغاني في زمن الكورونا مع مغنيات من العالم العربي، أدَّين أغان خاصة عن الكورونا تدخل الى كل بيت وتطرب الآذان وتخفف من العزلة.

مشاركات "دنيانا" اليوم هن: شانتال بيطار مغنية من لبنان، سكينة فحصي مغنية كاتبة و ملحنة من المغرب، وكذلك أمل كعوش كاتبة أغاني ومغنية من فلسطين و مريم كيرلس كاتبة وباحثة من مصر.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش على بي بي سي عربي.

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