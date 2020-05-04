"المشهد" مع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة

أحداث ووقائع كانت النقطة المفصلية في أوجه السياسة والعلاقات اللبنانية-الإقليمية واللبنانية -الدولية، تحدث عنها الرئيس فؤاد السنيورة، في برنامج المشهد.

رئيس مجلس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة يروي للمشهد عن تفاصيل تحكى للمرة الأولى متعلقة باغتيال الوزراء السابق رئيس رفيق الحريري عام 2005.وكواليس الساعات الأخيرة التي سبقت حرب تموز/ يوليو عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله.

ويكشف السنيورة خلال المقابلة، كيف جرّ حزب الله لبنان إلى حرب باعتبارها "فرصة لا تفوّت"، ذاكرًا أنه "طلب من أمين عام حزب الله السيد حسن نصر لله ألا يُأزم الوضع في لبنان".

كما تطرق إلى موضوع رئاسة الجمهورية، قائلا رئيس الجمهورية ميشال عون عطّل رئاسة الجمهورية لمدة سنتين ونصف، ولبنان يحتاج الى رئيس قوي.

كما روى للمشهد عن تفاصيل حصار السراي عام 2006، حيث اعتصم مؤيدون لحزب الله في وسط بيروت، مطالبين الحكومة بالاستقالة الفورية. إثر استقالة وزراء الحزب والقوى المؤيدة له من الحكومة. حتى انعقاد مؤتمر الدوحة الذي وضع حد للأزمة.

واشتباكات 7 أيار عام 2008، عندما اجتاح مقاتلو حزب الله بيروت احتجاجا على قرارات اتخذتها الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة اعتبرها الحزب ضربة موجهة ضده.

وآخرين لتيار المستقبل. استخدمت فيها الرشاشات والقذائف الصاروخية، إثر اصدار الحكومة اللبنانية قرارين يؤثران حكما على مصالح حزب الله في البلاد.

وسيسرد أحداث ووقائع كانت النقطة المفصلية في أوجه السياسة والعلاقات اللبنانية-الإقليمية واللبنانية -الدولية.

رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورةضيف برنامج المشهد مع جيزال خوري

الإثنين 04-05-2020