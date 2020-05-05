الإفطار: أصناف جديدة زائد بقايا إفطار الأمس

مع حلول شهر رمضان في كل عام وارتباطه بالولائم والاصناف المتعددة على المائدة ,تظهر الدعوات لترشيد استهلاك الطعام والحد من الهدر , دعوة تبنتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو.. في تغريدة على حسابها في تويتر المنظمة دعت الى الحفاظ على النظم الغذائية الصحية والحد من هدر الطعام في وقت ينتشر فيه فيروس كورونا حول العالم .. في شهر رمضان ومع البقاء في المنزل كيف تتعامل البيوت العربية مع الطعام الفائض , عبد الله شحاتة تحدث الى صفاء ووالدتها عايدة يعدان مائدة إفطار في لبنان من الأكل الذي طبخته الوالدة في اليوم السابق وسألهم ، كيف سيقدمان بقايا الطعام؟

البعض ربما لا يفضل تناول طعام اليوم السابق حتى وإن كان هذا الطعام طيبا بسبب الشكل او الملل أو عوامل أخرى لكن كيف من الممكن ان تتم إعادة تدوير الطعام الفائض حتى يبدو بشكل وطعم أفضل هذا ما تحدث عنه عبد الله شحاتة مع الشيف نجلاء الشرشابي طاهية مصرية ومقدمة احد برامج الطبخ باحدى القنوات المصرية